Палестинское руководство рассматривают возможность обратиться в Генеральную Ассамблею и Совбез ООН за поддержкой в противодействии решению США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом, как передает агентство WAFA, заявил в субботу официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

«Президент Палестины [Махмуд Аббас] и палестинское руководство рассматривают возможность обратиться в Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН с тем, чтобы противостоять американскому решению в отношении БАПОР, — сказал он. — Это нужно для принятия необходимых шагов, чтобы ситуация [на местах] на взорвалась».

Действия США, по его мнению, «не служат миру, а, скорее, способствуют распространению терроризма в регионе, а также являются посягательством на права палестинского народа». «Это — одно из звеньев в цепи враждебных палестинцам американских решений и установок, начиная с отвергаемой позиции по Иерусалиму, заканчивая попытками отделить Газу от Западного берега и, в итоге, прекращением всей помощи БАПОР, — подчеркнул Абу Рудейна. — Последнее нарушает все международные резолюции, требуя от ООН твердой позиции и принятия соответствующих решений.»

В пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе «прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров».

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