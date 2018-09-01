Сегодня в Вашингтоне прощаются с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, практически всю свою жизнь посвятившему противостоянию с Россией. Он скончался на 82-м году жизни, последние несколько лет он боролся с раком мозга, передает Газета.ору.

Фигура Маккейна во всем мире воспринимается неоднозначно: он жестко и принципиально отстаивал позицию Вашингтона, за что его называли одним из главных ястребов американской политики. Как бы то ни было, те, кто был с ним знаком, или просто следил за его деятельностью, отмечают, что он был предан своим идеалам, был сильным человеком, который до последнего дня своей жизни посвящал себя работе и исключительно интересам Соединенных Штатов.

На церемонии присутствовали Барак Обама, Джордж Буш-младший, Генри Киссинджер, Билл и Хиллари Клинтон и многие другие высокопоставленные политики США. А вот Дональд Трамп проститься со одним из своих самых ярких оппонентов не пришел.

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