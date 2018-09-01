Тегеран отрицает информацию СМИ о передаче проиранским шиитским силам в Ираке баллистические ракеты малой дальности.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Та информация, которую распространили и опубликовали некоторые СМИ, о передаче иранских ракет в Ирак, является неприемлемой и основанной на лжи. Эта информация направлена только на создание опасений против стран региона и продолжение политического запугивания Ирана; это совершенно лживая и смешная история», — приводит агентство Mehrслова Касеми. Он добавил, что единственная цель этой информации заключается в оказании негативного влияния на международные отношения Ирана, особенно с соседними странами.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Иране, Ираке и западных странах сообщило, что Иран в течение последних нескольких месяцев передал проиранским шиитским силам в Ираке баллистические ракеты малой дальности и помогает им самостоятельно наладить производство таких ракет для противостояния противникам в регионе. По их словам, Иран также помогает шиитам начать создавать собственные ракеты.

Отмечается, что речь идет о ракетах Зильзаль, «Фатех-110» и Зольфакар (Zolfaqar) иранского производства, радиус действия которых от 200 до 700 километров. Агентство отмечает, что Эр-Рияд в Саудовской Аравии и Тель-Авив в Израиле окажутся в пределах досягаемости, если эти ракеты будут размещены на юге или западе Ирака. Источники заявили, что надзор за реализацией программы осуществляет глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

По словам источников, решение использовать формирования для производства ракет в Ираке было принято 18 месяцев назад, но процесс начался несколько месяцев назад.

Источники отметили, что заводы, на которых производятся ракеты в Ираке, находятся в местах Аз-Зафрания к востоку от Багдада и Джурф ас-Сахр к северу от Кербелы, еще один источник заявил о заводе в Иракском Курдистане. По данным Рейтер, эти районы находятся под контролем шиитских формирований. Отмечается, что иракцы также обучались в Иране наведению ракет.

Также один из иракских источников отметил, что «иракской разведке ясно, что такой ракетный арсенал, отправленный Ираном, предназначается не для борьбы с боевиками ИГ, а как способ давления, которым Иран может воспользоваться будучи вовлеченным в региональный конфликт».

Minval.az