США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы. Об этом в субботу, 1 сентября, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian, пишут Известия.

По его словам, в Вашингтоне готовы поставлять Украине летальное оружие.

«Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины, — ред.)», — сказал он.

Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.

«И, конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия», — добавил Волкер.

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