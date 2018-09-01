Иран намерен снабдить сирийскую армию истребителями и системами ПВО собственного производства. Об этом сообщил в субботу новостной портал Al-Masdar со ссылкой на источник в Дамаске.

По имеющейся информации, речь идет о новейшем истребителе «Коусар» и зенитном ракетном комплексе «Бавар-373», который, согласно утверждению Тегерана, является аналогом российского ЗРК С-300. Даты предполагаемых поставок и их объемы не уточняются.

Официального комментария из Тегерана или Дамаска пока не поступало, отмечает ТАСС.

На минувшей неделе министр обороны Ирана Амир Хатами посетил с официальным визитом Дамаск, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом и был принят президентом Башаром Асадом. В рамках визита главы оборонных ведомств двух стран подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества.

Истребитель «Коусар» впервые продемонстрировали 21 августа 2018 года. Как сообщало агентство Tasnim, «Коусар» относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов и оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром. Это первый самолет, полностью разработанный и произведенный на территории Ирана.

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