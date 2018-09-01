Экс-госсекретарь США Джон Керри не исключил, что может принять участие в президентской гонке 2020 года. В интервью телеканалу CBC, фрагмент которого был опубликован в пятницу, он заявил, что собирается оставаться политически активным во время работы админинисьрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Говорить о выборах 2020 сейчас — пустая трата времени и отвлечение внимания», — заявил Керри, проигравший президентские выборы в 2004 году республиканцу Джорджу Бушу — младшему. «Сейчас нам нужно сфокусировать внимание на [промежуточных выборах в Конгресс] 2018», — сказал экс-госсекретарь. На вопрос о том, планирует ли он участвовать в президентской гонке, Керри сказал, что «планирует продолжить быть активистом» и «собирается бороться дальше».

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