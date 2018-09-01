Азиатский банк развития (АБР) выделил три миллиона долларов на проект технической поддержки развитию солнечной энергетики в Азербайджане, Кыргызыстане и Афганистане, сообщает Тренд.

Проект под названием «Floating Solar Energy Development» был утвержден Советом директоров АБР 17 августа 2018 года. Он предполагает оказание технической поддержки с целью создания плавающих солнечных электростанций в трех странах. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу.

«Доступность, пригодность и стоимость территорий являются дополнительными барьерами на пути развития солнечной энергетики. Земли, отведенные под сельскохозяйственные нужды или жилые дома достаточно дороги, в горных же местностях порою трудно установить необходимую инфраструктуру. Установка же солнечных электростанций на водоемах позволяет оптимизировать использование водных и солнечных ресурсов», — отметили в АБР.

Отметим, что мощность энергетической системы Азербайджана составляет более 6 тысяч мегаватт. При этом, по мнению экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в стране составляет свыше 25,3 тысячи мегавольт-ампер. Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на солнечную энергию.

Minval.az