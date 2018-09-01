Президент России Владимир Путин встретится в субботу в Сочи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в РФ визитом.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры проведут переговоры в узком составе, а затем в расширенном с участием членов делегаций, «будут подписаны документы и главы государств сделают соответствующие заявления для прессы». В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Алиев «рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества».

«Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов», — добавили в пресс-службе.

В прошлый раз президенты России и Азербайджана встречались 13 июня в Москве, когда Алиев приезжал на открытие чемпионата мира по футболу. Тогда же Путин объявил о подготовке нынешнего официального визита главы Азербайджана.

Minval.az