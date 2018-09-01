США с пятницы полностью прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщает Associated Press.

До сих пор Вашингтон обеспечивал около 30% всего бюджета организации; в результате решения США БАПОР лишилась почти $300 млн.

В январе администрация Трампа вдвое сократила финансирование организации и призвала другие страны активнее подключаться к оказания помощи палестинским беженцам. Президента США раздражал отказ реформировать БАПОР, а также нежелание Палестины вести мирные переговоры с Израилем.

Minval.az