Житель Лондона Наимур Захария Рахман приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Подать первое прошение о досрочном освобождении, говорится в приговоре, Рахман, которому сейчас 21 год, сможет не раньше, чем через 30 лет.

Также суд отдельно приговорил Рахмана к шести годам тюрьмы по обвинению в распространении пропагандистского видео террористической организации «Исламское государство».

Подсудимый частично признал вину, пишет «Медуза».

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