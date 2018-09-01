Президент США Дональд Трамп подверг критике СМИ в связи с тем, что журналисты опубликовали его слова о Канаде, которые он произнёс не под запись.

«Я сделал заявление, обозначив, что оно не под запись, агентству Bloomberg по поводу Канады и это чёткое примечание было вопиюще проигнорировано… По крайней мере Канада теперь знает, что я думаю по этому поводу», — написал он в Twitter.

Накануне канадская газета Toronto Star опубликовала со ссылкой на источник слова, сказанные Трампом в интервью Bloomberg, пояснив, что эти фразы не предназначались для публикации. По данным издания, речь шла об условиях торгового соглашения с Канадой и президент США не хотел, чтобы его высказывания озвучивались публично, так как они могли обидеть представителей Канады и подвергнуть риску заключение договора, отмечает RT.

Позднее слова Трампа растиражировали американские СМИ со ссылкой на канадскую газету.

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