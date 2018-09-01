Специалисты разведки Вооруженных сил США подготовили список объектов в Сирии, по которым могут быть нанесены авиаудары в случае химической атаки со стороны правительственных сил Башара Асада. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько американских должностных лиц.

Отмечается, что все сирийские объекты предположительно связаны с химоружием. По словам одного из собеседников телеканала, США «очень быстро отреагируют» в случае, если сирийский режим использует химоружие. При этом окончательное решение об ударах по Сирии еще не принято, оно остается за президентом США Дональдом Трампом.

Как указывает телеканал, в США обеспокоены тем, что военные силы Башара Асада ведут активную военную операцию в провинции Идлиб — опорном пункте сирийской оппозиции. Согласно информации источников, Сирия готовится использовать бомбы с хлором, если оппозиция замедлит их продвижение по территории провинции. Для этого в последние несколько недель Асад переместил военные вертолеты ближе к Идлибу, отметили два американских источника в оборонном секторе.

25 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил о готовности Вашингтона нанести удар по Сирии, если войска Асада используют химоружие.

Последний раз США вместе с Великобританией и Францией нанесли удар по Сирии 14 апреля 2018 года. Это стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую запад возложил на силы Башара Асада.

Minval.az