Ударная атомная подводная лодка ВМС США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес» зашла в Гибралтар, сообщили морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

По их данным, американская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовалась у южного пирса порта Гибралтар.

Интерфакс отмечает, что в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс», также оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

Minval.az