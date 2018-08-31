РФ следует договариваться с Турцией и Ираном о размещении на их территории российских военно-морских и военно-воздушных баз, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо немедленно потребовать и в Иране, и в Турции наши военно-воздушные, военно-морские базы. Она (Турция) готова, я сам разговаривал, как с вами, с Эрдоганом. Он хочет быть с Россией, он не хочет быть в очереди, стоять в последнем вагоне и ехать в ЕС. С нами он хочет. Потому что с нами весь мир будет знать, кто такой Эрдоган», — сказал Жириновский в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

Minval.az