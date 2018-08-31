Бывший президент России Борис Ельцин предупреждал американского лидера Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти Коммунистической партии существует опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма.

Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте библиотеки бывшего президента США, сообщает «Радио Свобода».

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны говорили о предстоящих президентских выборах в России. Ельцин, как последовательный антикоммунист, четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти Компартии.

«Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю не верить этому. Более половины из них – фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну.Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии по Аляске», – сказал Ельцин.

В ответ Клинтон говорит, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение по поводу Запада, в частности, США.

На президентских выборах в России главными конкурентами считались тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Борис Зюганов. По результатам второго тура голосования, Борис Ельцин получил более 50% голосов и был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин, как глава правительства, стал исполняющим обязанности президента России. 26 марта 2000 года он был официально избран на этот пост.

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