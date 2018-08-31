Президент России Владимир Путин в субботу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Первого сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом.По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, будет проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Minval.az