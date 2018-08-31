Турция нуждается в системах С-400. Соглашение достигнуто, и поставки ЗРК будут осуществлены в самые короткие сроки, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии выпуска офицеров военного училища в провинции Балыкесир, передает «Анадолу».

Эрдоган акцентировал внимание на предвзятой реакции международного сообщества на усилия Турции по борьбе с терроризмом. «Усилия всех стран по борьбе с терроризмом воспринимаются как должное, но, как только речь заходит о Турции, отношение в корне меняется», — сказал Эрдоган.

«Манипуляции на финансовом рынке Турции, которые привели к падению курса нацвалюты – часть антитурецкого плана. Не добившись желаемого посредством террористических организаций и предателей родины, ряд кругов задействовал против Анкары экономические рычаги давления», — сказал президент Турции.

По его словам, Турция столкнулась с противодействием определенных кругов, пытавшихся перекроить карту региона в своих интересах. «Анкара ведет трудную борьбу против реализации сценариев, частью которых является Турция. Турция и турецкий народ не раскаиваются в своем выборе», — сказал турецкий лидер.

Попытки оправдать атаки на Турцию судом над американским пастором в Измире не поддаются логике, добавил президент Эрдоган.

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