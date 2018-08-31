Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередную встречу по урегулированию по нагорно-карабахскому конфликту в сентябре в Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН.

«В рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении при участии сопредседателей МГ ОБСЕ», — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в пятницу.

По его словам, первая встреча министров носила ознакомительный характер. «В ходе очередной встречи на повестке будет стоять вопрос интенсификации урегулирования карабахского конфликта на основе существующей повестки, находящейся на столе переговоров», — отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо выполнение имеющихся резолюций Совбеза ООН. «Нет необходимости в принятии новых резолюций по Нагорному Карабаху. В известных четырех резолюциях прописаны все необходимые требования. Необходимо их выполнить», — сказал он.

По его словам, существующие резолюции являются основой для деятельности Минской группы ОБСЕ.

Minval.az