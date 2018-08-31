В Нидерландах отменен конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, который планировал провести лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс.

Как передает «Анадолу» об Вилдерс сообщил в своем аккаунте в соцсети.

По его словам, конкурс отменен из соображений безопасности. При этом он заявил, что продолжит борьбу против ислама, несмотря на угрозы в свой адрес.

Ранее лидер ультраправой «Партии за свободу» Герт Вилдерс заявил о намерении организовать в здании парламента Нидерландов конкурс карикатур на пророка Мухаммеда с премией в десять тысяч долларов.

Minval.az