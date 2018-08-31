Президент США Дональд Трамп «очень разочарован» в турецком лидере Тайипе Эрдогане из-за того, что тот отказывается освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона. Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Я очень разочарован в нем (в Эрдогане — прим. )», — сказал Трамп, комментируя ситуацию с Брансоном. «Но мы посмотрим, как все сложится», — добавил президент.

Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп изначально в ходе интервью вообще не хотел давать комментариев по поводу конфликта с Турцией из-за пастора, сказав, что для него это «больной вопрос».

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