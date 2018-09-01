Sony представила флагман Xperia XZ3 на международной выставке электроники IFA 2018. Об этом сообщает the Verge.

Главная внешняя особенность смартфона — изогнутые края дисплея. Задняя панель та же, что и у Z2: одинарная камера, сканер отпечатка пальца посередине. Аппарат получил OLED-экран с диагональю 6 дюймов и разрешением QHD+, корпус выполнен из стекла.

Устройство оснащено сенсорной боковой гранью. Она распознаёт сильное нажатие и отобразит дополнительное меню. Также в смартфоне стоят разъём USB-C и стереодинамик.

Смартфон работает на топовом процессоре Snapdragon 845, ёмкость аккумулятора — 3330 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки. Разрешение основной камеры — 19 Мп, разрешение фронтальной — 13 Мп. Память — 4 + 64 Гб.

Корпус Xperia XZ3 водонепроницаемый. Смартфон будет продаваться в четырёх вариантах расцветок: черный, белый, зелёный и бордовый.

Флагман появится в продаже 24 сентября. Стартовая стоимость устройства составит $900.

Minval.az