Экс-глава Национального исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава Михаил Давыдов рассказал о том, что причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака. Именно в этой клинике проходил лечение певец. Об этом сообщает РИА «Новости».

— У него было онкологическое заболевание, которое стало прогрессировать. Это была четвёртая стадия. Трагедия колоссальная для нас всех, — отметил Давыдов.

По словам медика, в Германии Кобзону провели операцию, после чего он вернулся лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

— Она (химиотерапия) работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли, — отметил Давыдов.

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