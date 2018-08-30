Россия проведет масштабные военные учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и около 30 самолетов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 г. в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

«В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером Маршал Устинов. В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации», – рассказали в Минобороны.]

Вместе с тем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, повышенные меры предосторожности в районе Сирии оправданы и обоснованы, так как ситуация может усугубиться.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», — цитирует Пескова РБК.

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