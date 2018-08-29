Перед посольством России в Киеве состоялась акция памяти украинских военных, погибших под Иловайском в августе 2014 года. Об этом в среду, 29 августа, сообщает «Обозреватель».

Акция прошла под лозунгом «За Иловайск ответишь!». Ее участники устроили перед зданием российского посольства импровизированное кладбище, установив белые кресты и написав на них имена солдат, погибших в Иловайском котле.

Также демонстранты устроили символическое сожжение чучела президента России, обернутого во флаг самопровозглашенной «ДНР».

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