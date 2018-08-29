Сотрудники московской полиции задержали в центре Москвы гражданина Азербайджана, подозреваемого в серии преступлений, в том числе в терроризме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«28 августа в ходе проверки документов прямо напротив здания главка столичной полиции на Петровке, д. 38 был задержан Оруджев Эльдар Зубеир оглы, 1964 года рождения. Выяснилось, что он разыскивается властями этой страны по обвинению в целой серии преступлений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанного считают причастным в том числе к терроризму, незаконной торговле оружием, убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, разбою и насильственному захвату власти.

«Материал в отношении Оруджева передан в прокуратуру для решения вопроса о его экстрадиции в Азербайджан», — заключил источник.

Minval.az