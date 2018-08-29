О том, что Виктория Бекхэм наотрез отказалась принимать участие в концертном туре, запланированном бывшими участницами группы Spice Girls, стало известно несколько месяцев назад. Однако только сейчас выяснилась причина, по которой Бекхэм не пожелала присоединиться к бывшим коллегам.

Как стало известно на днях, Виктория готовится подписать контракт на участие в реалити-шоу. Программа, которая должна появится на телеэкранах уже через месяц, будет посвящена деятельности миссис Бекхэм как дизайнера. Речь пойдет о том, как Виктория трудится над созданием моделей одежды. Зрители получат возможность увидеть все этапы ее дизайнерской деятельности — от первых набросков до готовых вещей. Создатели шоу хотят показать все «закулисье» работы Бекхэм над ее весенней коллекцией 2019 года. В программе появится не только сама Виктория, но и члены ее семьи — муж Дэвид и четверо детей, без помощи которых, как утверждает миссис Бекхэм, она не смогла бы эффективно работать.

Теперь стала понятна причина отказа Виктории отправиться в тур. Ведь такое реалити-шоу будет чрезвычайно полезно для Бекхэм, как для дизайнера — лучшую рекламу ее линии одежды даже трудно придумать. И это для Виктории гораздо важнее, чем возможность ностальгировать о тех временах, когда она выступала на сцене.

Хотя, отказавшись от тура, Виктория лишилась солидной суммы денег. Ведь менеджер проекта Саймон Фуллер пообещал участницам по 12 миллионов фунтов стерлингов на каждую, если билеты на концерты будут раскуплены. Однако теперь появилось сомнение в том, состоится ли этот тур вообще. Ведь главная энтузиастка воссоединения, Мел Би, ложится в клинику для лечения алкогольной зависимости. Как объяснила Мел, которая только завершила скандальный развод со Стивеном Белафонте, последние полгода были для нее экстремально тяжелыми, в результате чего она и начала ежедневно «снимать стресс» спиртными напитками.

Minval.az