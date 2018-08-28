51-летняя Сальма Хайек рассказала Опре Уинфри, что Харви Вайнштейн, который сейчас находится сейчас под следствием за многочисленные домогательства и изнасилования, приложил в свое время немалые усилия, чтобы ее запугать.

Эта история началась во время съемок фильма «Фрида», который курировала студия Вайнштейна. «Я была так рада, когда получила роль Фриды. Но Вайнштейн чуть ли не с первого дня начал ко мне приставать. А вскоре ко мне пришла испуганная Джулии Тэймур (режиссер фильма) и сказала: «Он просил тебе передать, что если ты не примешь его «авансы», он точно разобьет тебе коленные чашечки». Я, конечно, тоже испугалась. Но Харви был не первым мужчиной из кинобизнеса, который пытался себя вести со мной подобным образом, и я уже научилась тому, как вести себя в таких случаях. Может, поэтому мне хотя бы удалось избежать изнасилования!» — рассказала Сальма, которую цитирует издание 7Дней.

Однако Вайнштейн еще долго не сдавался. «Мне приходилось все время говорить ему «нет», рискуя гораздо большим, чем просто потерять работу. «Нет» — на требование открыть ему мою дверь в отеле, причем в любое время суток. «Нет» — на уговоры отправиться с ним в душ. «Нет» — на желание видеть меня голой и делать мне «массаж»…» — объяснила актриса. Самым страшным было то, что однажды Харви прямо заявил ей: «Ты меня довела. Я могу убить тебя. Думаю, я правда смогу это сделать!»

К счастью, Вайнштейн так и не осуществил свои угрозы. Более того, он так и не выгнал Сальму из проекта. Однако он не решился сделать это вовсе не по гуманным соображениям, а из-за нежелания потерять вложенные в фильм деньги.

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