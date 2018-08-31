Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое, сообщает The Wrap.

Инсайдеры утверждают, что продюсеры могут отказаться от работы с Беном Аффлеком из-за возросшей стоимости страхования фильма от незавершения производства. Проблема в том, что Бен Аффлек на минувшей неделе отправился в клинику для алкоголиков — в третий раз в жизни и во второй за последний год. В связи с этим студия Warner Bros., опасаясь, что знающие о трудностях актера страховщики завысят цену, рассматривает вариант расторжения контракта с Аффлеком.

По словам собственного источника издания, сумма страховки может сравняться с бюджетом фильма.

Minval.az