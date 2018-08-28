Известный итальянский певец Аль Бано примет участие на церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Report, 75-летний исполнитель прибудет в Азербайджан по приглашению Международной федерации дзюдо (IJF). Он выступит с концертной программой на церемонии открытия, которая состоится на Национальной гимнастической арене 20 сентября.

Отметим, что известный преимущественно как исполнитель песни «Felicita» Аль Бано в прошлом году исполнил гимн IJF на чемпионате мира в столице Венгрии, Будапеште, и вступил с получасовой концертной программой.

Отметим, что до сих пор в мире продано 165 млн альбомов Аль Бано.

Аль Бано Карризи с 2001 года является послом доброй воли ООН.

Организуемый в Баку чемпионат мира по дзюдо пройдет 20-27 сентября.

Билеты на соревнование можно приобрести в центрах Asan Xidmət, во всех кассах города, а также онлайн через сайт iTicket.az. Цена на билеты варьируются в зависимости от категории, за городские соревнования 1 манат и 5 манатов, за VİP места – 25 манатов, за финал – 2 маната и 10 манатов, за VİP места – 50 манатов.

Minval.az