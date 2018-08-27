Бракоразводный процесс Ченнинга Татума и его супруги, который начинался с миролюбивых заявлений, постепенно перерастает в жестокую битву. Как стало известно, разводящиеся супруги ни о чем не могут договориться и постоянно предъявляют друг другу претензии. Все это начинает все больше напоминать развод Джоли с Питтом…

Больше всего у поклонников актера вызывает опасение то, что он и Дженна никак не могут прийти к компромиссу по поводу опеки над их единственным ребенком — 5-летней дочкой Эвер. Оба, вроде бы, заботятся об интересах своего чада, но каждый понимает это по-своему и считает, что сможет лучше воспитать девочку.

Но это только половина проблемы. Дело в том, что у пары, насколько известно, нет брачного контракта. И если на счетах Татума, по официальным сведениям, числится около 60 миллионов долларов, то состояние Дуан оценивают никак не больше, чем в 20 миллионов. Однако Дженна считает, что отдала жизни с Ченнингом лучшие годы своей жизни и полагает, что, по справедливости, заслужила компенсацию. А Татум заявляет, что свои деньги он заработал упорным трудом и не намерен их отдавать. Эта ситуация усугубляется тем, что Дуан винит в крушении брака именно своего мужа. Она считает, что он уделял семье недостаточно времени, а потом, когда у него с Дженной возникли проблемы, не пожелал работать над отношениями с женой…

Издание 7Дней напоминает: Татум познакомился с Дуан в 2006 году. Причем, как утверждает актер, он на первом же свидании признался Дженне, что начинал свою карьеру стриптизером. Год спустя он сделал Дуан предложение, а в 2009 они сыграли свадьбу в Малибу.

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