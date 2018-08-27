В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 августа 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер, сообщает МО АР.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Minval.az