Российские хакеры потратили годы, пытаясь взломать личную переписку высокопоставленных православных деятелей мира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственное расследование.

В материале отмечается, что среди тех, чью переписку пытались взломать, были главные помощники Вселенского Патриарха Варфоломея I. В частности, это доказывает список из 4,7 тыс. электронных адресов, который был предоставлен компанией Secureworks еще в прошлом году.

Как отмечает AP, нацеленность на высокопоставленных религиозных деятелей демонстрирует широкую сеть, которую создали хакеры.

По данным агентства, хакеры могут быть частью группировки Fancy Bear, которую связывают с российским правительством.

Патриарх Варфоломей обладает исключительным правом предоставить томос (указ) об автокефалии православной церкви на Украине, что означает полную церковную независимость от Российской православной церкви (РПЦ), к которой стремятся украинцы, говорится в материале. Агентство отмечает, что это был бы «судьбоносный шаг», который привел к расколу крупнейшей в мире восточно-православной конфессии и серьезный подрыв власти Московского патриархата.

В РПЦ агентству заявили, что не располагают информацией о попытках взлома.

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