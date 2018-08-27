Ни одна страна не должна указывать сирийцам, кто должен ими руководить, однако народ этой страны нуждается в международной помощи в создании подходящих условий для выбора будущих лидеров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет «Интерфакс».

«Ни Франция, ни какая бы то ни было другая страна не должна указывать, кто должен руководить Сирией, — заявил президент в понедельник на встрече с французскими послами. — Однако наш долг в том, чтобы создать условия, в которых сирийский народ сможет решить этот вопрос».

По мнению президента Франции, международному сообществу необходимо помочь Сирии внести изменения в конституцию и систему выборов.

Э.Макрон также отметил, что никогда не настаивал на уходе президента Сирии Башара Асада в обмен на оказание стране гуманитарной помощи. В то же время президент Франции предположил, что сохранение в будущем власти в руках Б.Асада «было бы нехорошей ошибкой», так как, по утверждению Э.Макрона, президент Сирии виновен в зверствах против собственного народа.

Он также отметил, что что в случае нового применения химоружия режимом Башара Асада, военные Франции будут готовы нанести новые удары по объектам в Сирии.

При этом он высказал надежду, что Анкара и Москва окажут влияние на Дамаск, чтобы подтолкнуть Асада к политическому решению конфликта. Макрон считает, что в настоящее время власти Сирии не стремятся к политическому урегулированию.

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