Певица Сиа в беседе с изданием Rolling Stone рассказала, как однажды встретилась с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Газета.ру, в 2015 году одно из телешоу Saturday Night Live, где выступала Сиа, вел Дональд Трамп. После окончания съемок Сиа возвращалась в гримерку, когда услышала, что ее окликнули. Обернувшись, она увидела Трампа. «Нам нужно сфотографироваться!» — по словам певицы, воскликнул будущий президент. Однако позировать для кадра певица не стала, попытавшись объяснить политику свое решение.

«Вы не возражаете, если мы не будем этого делать? Среди моих поклонников много представителей ЛГБТ и мексиканцев, не хочу, чтобы они думали, что я вас поддерживаю», — ответила Трампу она. Подумав секунду, он согласился. Сиа вспоминает, что Трамп не разозлился и воспринял ее решение как защиту ее собственного бренда. Сиа также добавила, что после инцидента у нее случилось чудовищное расстройство желудка.

Minval.az