Азербайджан готов рассмотреть возможность транзита через свою территорию газа с восточной части Каспийского моря, заявил президент Ильхам Алиев.

«В случае принятия решения о поставках газа с восточной части Каспийского моря через территорию Азербайджана на мировые рынки мы с большим интересом отнесемся к нему», — подчеркнул И.Алиев на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.

Тем не менее, по его словам, строительство Транскаспийского газового коридора должно, в большей степени интересовать поставщиков газа, а не страны-транзитеры.

«Транзитные государства не должны выступать здесь инициаторами. Являясь поставщиками газа, мы дали старт строительству трубы протяженностью 3,5 тыс. км и выделили на это большие финансовые средства», — сказал И.Алиев, имея в виду проект «Южный газовый коридор».

Президент отметил, что последний, четвертый, этап строительства ЮГК идет по графику.

«Надеюсь, что здесь никаких проблем не будет, и в 2020 году азербайджанский газ поступит по трубе протяженностью 3,5 тыс. км на европейский рынок. Тем самым, Азербайджан полностью выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению энергобезопасности Европы», — подчеркнул президент.

Minval.az