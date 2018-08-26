Известный американский драматург Нил Саймон скончался в воскресенье в возрасте 91 года.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Fox News со ссылкой на его друга Билла Эванса.

Саймон ушел из жизни в больнице на Манхеттене из-за пневмонии.

Нил Саймон был одним из известнейших бродвейских драматургов. По словам Fox News, автора комедий «Странная парочка», «Босиком по парку» и «Пленник второй авеню» часто называли «самым популярным драматургом в мире после Шекспира».

Драматург написал десятки пьес, сценарии для пяти мюзиклов, ставших хитами, более 20 киносценариев и два тома мемуаров. В конце 1960-х и в середине 1980-х на Бродвее одновременно шли четыре его шоу. Саймон саркастически комментировал свою невероятно активную творческую деятельность, замечая, что он к тому же «работает на почте на Рождество». Нил Саймон получил премии Тони за «Странную парочку», «Билокси Блюз» и «Потерянного в Йонкерсе». Драматург был обладателем Пулитцеровской премии.

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