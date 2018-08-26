Медсестра одной из уфимских больниц подтвердила информацию о госпитализации 71-летней Софии Ротару. По её словам, народной артистке СССР во время выступления внезапно стало плохо, после чего её доставили в реанимацию. Об этом пишет «КП».

— Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления… Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей, — цитирует издание своего собеседника.

По словам медсестры, сейчас эстрадной певице стало лучше — память вернулась, голова больше не кружится. Однако врачи не рискнули здоровьем всенародной любимицы и решили ещё несколько дней понаблюдать за её состоянием в больнице.

Minval.az