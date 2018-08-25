В результате обрушения трех жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана десять человек погибли и пять пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

«На данный момент в результате этого происшествия погибли десять человек», — сообщил агентству заместитель местной пожарной службы Мехди Резаи, отметив, что пострадавшие пять человек были госпитализированы.

Причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

Как отметил Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. Он в то же время подчеркнул, что причины инцидента устанавливаются.

Minval.az