В Персидский залив для нанесения удара по Сирии прибыл эсминец УРО The Sullivans ВМС США. Об этом в субботу, 25 августа, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по Сирии должна стать провокация с химическим оружием.

С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами воздух – поверхность AGM-158 JASSM.

Представитель Минобороны РФ отметил, что косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат ничем не обоснованные заявления высших представителей этих стран о намерении «самым решительным образом» ответить на применение сирийскими властями химического оружия.

«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, провокацию готовит террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»). Для инсценировки химатаки боевики якобы доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем вывезли в деревню Халлюз.

Кроме того, как утверждает Конашенков, в этот район прибыла группа боевиков, прошедших обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании Олива. Этим боевикам якобы предстоит имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых Белых касок.

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