Французский актер Венсан Кассель женился на 21-летней модели Тине Кулаки. Об этом актер сообщил в своем инстаграме.

«Да!» — сопроводил подписью Кассель фотографию в своем аккаунте.

OUI!❤ #24aout2018💍 Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 24 Авг 2018 в 7:30 PDT

Молодожены познакомились в 2015 году. Слухи о скорой свадьбе Касселя и Кулаки появились еще весной, и недавно в интервью Vanity Fair 51-летний актер подтвердил их.

Кассель, снявшийся в таких фильмах, как «Черный лебедь», «Багровые реки» и »Джейсон Борн», 14 лет был женат на актрисе Монике Беллуччи. В 2013 году супруги развелись.

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