Ума Турман, похоже, простила Квентина Тарантино, которого в начале этого года публично обвинила в попытке ее убить, заставив сниматься в эпизоде, который только чудом не закончился ее гибелью. По крайней мере, Ума вряд ли дала бы добро Майе, своей 20-летней дочери от Итана Хоука, сниматься в фильме Квентина, если бы все еще держала на него обиду. Майя получила роль в триллере «Однажды в Голливуде» и будет работать на одной съемочной площадке со звездами первой величины.

«Однажды в Голливуде» — кино об убийстве супруги Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт. Режиссер решил снять этот сюжет к 50-й годовщине со дня ее гибели. Актерский состав, который Тарантино удалось собрать на съемочной площадке, впечатляет: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Курт Рассел, Майкл Мэдсен, Тим Рот. Для дочери Турман этот фильм станет третьей работой в большом кино.

Сама Ума сменила по отношению к Квентину гнев на милость. Хотя Тарантино не принес актрисе своих официальных извинений, актрису впечатлило раскаяние, которое он выразил в одном из своих интервью. Он заявил: «История с Умой — предмет моих самых горьких сожалений и раскаяния, причем не только в профессиональном плане, но и в моей жизни в целом…»

Издание 7Дней напоминает, что история, которая так возмутила Уму, произошла во время съемок первой части культовой франшизы «Убить Билла». Тогда Квентин отказал Уме в ее просьбе доверить сложную трюковую сцену дублерше. В итоге машина, за рулем которой пришлось сидеть самой актрисе, на полной скорости врезалась в дерево. К счастью, Ума не погибла, а отделалась «всего лишь» многочисленными травмами.

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