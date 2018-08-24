Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Михаила Валерьевича Тимофеева медалью «Терегги» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Михаила Валерьевича Тимофеева медалью «Терегги» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Дата: 2018/08/24 17:20
Раздел: Новость
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