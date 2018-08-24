Аккаунты, связанные с российской «фабрикой троллей» искусственно разжигают споры о вреде вакцинации, чтобы «посеять разлад» в американском обществе. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, изучившие в твиттере сообщения противников и сторонников прививок. Исследование вышло в American Journal of Public Health, его короткий пересказ опубликовала газета The Guardian, пишет «Медуза».

Ученые обнаружили несколько учетных записей, писавших о вакцинации, и на основе данных спецслужб и Конгресса идентифицировали их, как связанные с Россией. Одновременно со вмешательством в выборы в США авторы этих аккаунтов спорили о прививках. Изучив твиты за 2014-2017 годы, ученые посчитали, что тролли и боты поднимали эту тему в 22 раза чаще, чем обычные пользователи.

Многие записи о вакцинации в твиттере оставляли как реальные люди, так и «киборги» — аккаунты живых людей, сейчас захваченные ботами. Некоторые из ботов распространяли вредоносные программы до и во время президентских выборов в США в 2016 году, установили ученые.

Авторы спорных записей представляли обе стороны — они говорили как о вреде, так и о пользе прививок. Зачастую тролли пытались обострить конфликт, обращаясь к теме имущественного неравенства, религиозным и расовым вопросам, например, говорили о «белом геноциде», пишетThe Washington Post. Тема продвигалась под хэштегом #VaccinateUS. Большинство записей под этим тегом сделали представители «фабрики троллей».

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», — говорит один из исследователей Марк Дредзе. Выступая на обеих сторонах, тролли подрывают доверие общества к вакцинации, чем подвергают людей риску заражения инфекциями, уверены ученые.

Исследование вышло на фоне одной из самых крупных вспышек кори в Европе за последние десятилетия. За первые шесть месяцев 2018 года в Европе зарегистрировали 41 тысячу случаев кори, что больше, чем за весь 2017 год (24 тысячи случаев). Распространение болезни связывают в том числе с падением вакцинации. Одновременно с этим в США растет число детей, которые не получили прививки.

Minval.az