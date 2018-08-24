Песня популярного исполнителя вдвое увеличила турпоток из Китая в Турцию, сообщает Hurriyet Daily News.

Клип популярного исполнителя Сяо Чжана на песню «Я возьму тебя в путешествие» со словами о романтической Турции и кадрами полета на воздушных шарах в Каппадокии, стал незапланированной рекламой для этого направления.

По данным агентства Anadolu, в первой половине 2018 года число китайских туристов, посетивших Турцию, превысило 190 тысяч человек, что на 91% выше, чем в прошлом году. При этом Каппадокия вошла в число самых популярных направлений.

Многие путешественники из Поднебесной признаются, что клип оказал на них большое влияние. «Мне захотелось увидеть Каппадокию с воздушного шара», — заявляют они.

Интересно, что в клипе показано много других стран, но, по всей видимости, самое большое впечатление произвели именно кадры с Турцией.

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