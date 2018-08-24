Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря.

Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

Как стало известно, по инициативе Европейской комиссии в пятницу должно состояться специальное совещание, посвященное этой проблеме, для участия в котором приглашены представители 12 стран, в том числе Германии, Греции, Испании, Италии и Франции.

Ди Майо в четверг вечером заявил, что если на совещании ничего не будет решено ни по кораблю Diciotti, ни по перераспределению мигрантов, выплаты в бюджет ЕС прекратятся.

«Мы не будем готовы голосовать за закон о госбюджете, предусматривающий финансирование ЕС в размере 20 миллиардов», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Италия приняла судно с мигрантами, но требует отправить их в другие страны.

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