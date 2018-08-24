В ЮАР задержано российское судно, перевозящее «опасный груз». Об этом сообщает News24 со ссылкой на Национальное портовое управление Transet (TNPA).

По информации источника портала, на борту судна находились взрывчатые вещества и нелегальное оружие. В настоящий момент оно находится в порту Нгкура.

TNPA сообщает, что судно Lada следовало из мадагаскарского порта в Тулиаре в порт нигерийского Лагоса. Отмечается, что пока никому не были предъявлены официальные обвинения. Издание The Herald пишет, что полицейские проверили судно уже после того, как оно выгрузило 14 контейнеров. Поводом для проверки послужило некое «конфиденциальное предупреждение».

Правоохранительные органы ЮАР не арестовывали российский сухогруз «Лада» в городе Порт-Элизабет, заявил ТАСС представитель компании-судовладельца.

«Никакой полиции, никаких арестов не было. Капитан не может не знать об аресте. Такового нет. Это фейковая новость из «Твиттера», — сказал представитель компании.

Газета Le Figaro со ссылкой на AFP добавила, что в полиции ЮАР подтвердили, что задержали судно в порту Нгкура, который находится в 20 км от Порт-Элизабет. Полицейские не уточнили причину задержания, но отвергли версию местных СМИ о том, что на борту сухогруза было оружие массового поражения.

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