Французская авиакомпания Air France с 18 сентября перестает осуществлять воздушное сообщение со столицей Ирана Тегераном, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран по экономическим соображениям», — сказал собеседник агентства.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

Minval.az