Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грузию с первым официальным визитом, передает Sputnik Georgia.

В аэропорту канцлера встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.

Из Тбилисского аэропорта Маркель отправилась на встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. После этого состоится встреча с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Напомним, сегодня начался официальный визит канцлера Германии на Южный Кавказ. Из Тбилиси 25-го августа Меркель отправится в Ереван, а затем в Баку. Ожидается, что в Азербайджане Ангела Меркель обсудит с президентом страны Ильхамом Алиевым энергетические проекты «TAP», «TANAP», а также нагорно- карабахское урегулирование.

Minval.az