Курс рубля продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро; американская валюта обновила максимум с начала года, поднявшись выше 68,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс рубля продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро; американская валюта обновила максимум с начала года, поднявшись выше 68,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Дата: 2018/08/23 12:19
Раздел: Экономика
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