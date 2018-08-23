Выполнение требований США, не отвечающих нормам права, недопустимо.

Как передает «Анадолу», об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Reuters.

«Турция – правовое государство, а дело пастора Эндрю Крейга Брансона – юридический процесс. Имеет место судебный процесс, а США, игнорируя суд, выступают с рядом требований, что в корне недопустимо», — подчеркнул Калын.

По словам пресс-секретаря турецкого лидера, Вашингтон не может требовать от других стран того, чего не вправе предпринять в собственной стране.

«Власти США, при каждой возможности выступают с рекомендациями в адрес Турции и ряда других стран относительно независимости правосудия и даже укоряют их, но при этом сами же озвучивают неоправданные комментарии и требования в отношении продолжающегося судебного процесса, что наводит на ряд вопросов», — отметил Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, что должность религиозного служителя не предоставляет лицу правого иммунитета. «Последнее слово за судом. США и другие страны должны проявлять уважение к турецкому правосудию. Это правило действительно сегодня и останется неизменным в будущем», — подчеркнул пресс-секретарь президента Турции.

Калын привлек внимание и к судебному процессу над заместителем руководителя турецкого Halkbank Хаканом Атиллой, обвиненным в США в обходе санкций в отношении Ирана.

«Все прекрасно знают, что суд над Атиллой в США — результат аферы, которую провернули сторонники террористического течения Фетуллаха Гюлена. Заместитель гендиректора Halkbank был осужден несправедливо. Необоснованными являются также нападки в адрес самого государственного банка Турции. Определенные силы пытаются ослабить давление к Halkbank», — отметил пресс-секретарь Эрдогана.

По его словам, целью нападок в адрес турецкого Halkbank является вовсе не привлечение внимания к реализации санкций в отношении Ирана, а снижение доверия к банковским организациями Турции. «Анкара серьезно обеспокоена подобным подходом», — подчеркнул Калын.

Калын выразил недоумение в связи с высказываниями советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтона об экономической ситуации в Турции и решению Катара по инвестициям в турецкую экономику.

«Болтон признал, что администрация Дональда Трампа выбрала союзника по НАТО — Турцию в качестве цели в экономической войне. К сожалению, вопрос этим не ограничивается», — отметил пресс-секретарь президента Турции.

Он напомнил, что администрация Трампа ранее уже демонстрировала готовность к использованию рычагов пошлин и санкций для начала глобальной торговой войны с такими государствами как: Мексика, Канада, Куба, КНР, Россия, Иран, а также Германия и ЕС в целом.

«Данный курс руководства США игнорирует правила рыночной экономики и нарушает обязательства по ВТО. Поэтому Турция, Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и ЕС обратились в международные инстанции с исками на решение Вашингтона о повышение пошлин на сталь и алюминий. То есть действия Вашингтона – это проблема глобального характера, а напряженность в отношениях США и Турции – часть противоречий администрации Трампа с мировым сообществом», — отметил Калын.

По словам пресс-секретаря главы Турецкого государства, Анкара не стремится к торговой войне с какой-либо страной мира.

«Однако Турция также не намерена сидеть сложа руки на фоне давления на экономику и судебные органы. Анкара будет поддерживать усилия мирового сообщества по противодействию ограничениям и защитит свои национальные интересы», — подчеркнул Калын.

Он привлек внимание к заявлениям в поддержку турецкой экономики, озвученным представителями Катара, Германии, Франции, Италии, России, Китая и Ирана.

«Курс Вашингтона претит духу партнерства с США и нарушает основополагающие принципы НАТО. Страны НАТО в последнее время проявляют открытое недовольство политикой Вашингтона», — добавил пресс-секретарь президента Турции.

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